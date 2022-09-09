Норрис: «Альпин» быстрее нас с первого дня сезона, но они сработали не лучшим образом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил противостояние с пилотами «Альпин» в сезоне-2022.



«Пилоты «Альпин» были быстрее нас фактически с первого дня этого сезона. Они в целом были быстрее. Пожалуй, в этом сезоне было всего три или четыре гонки, в которых мы опережали «Альпин». Но на большем количестве этапов быстрее был именно их болид. Учитывая преимущество в общем зачёте, можно сказать, что мы проделали хорошую работу, а они сработали далеко не лучшим образом.



Посмотрите на разницу в скорости в квалификациях, в гоночном темпе. У нас такого преимущества не было никогда. Только наоборот. У них лучшая машина, но они проводят сезон хуже, чем мы. Они допустили больше ошибок», — приводит слова Ландо Норриса The Race.