«Нам нужны быстрые гонщики». Магнуссен — о возможном уходе Мика Шумахера из «Хааса»
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Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о ситуации с возможной сменой напарника в следующем сезоне Формулы-1. Ранее в прессе не раз сообщалось, что американский гоночный коллектив может покинуть Мик Шумахер.
«Конечно, нам нужны быстрые гонщики, гонщики, которые будут показывать стабильность и смогут регулярно набирать очки. Такие гонщики, который помогут команде двигаться вперёд. Однако как мне кажется, сейчас у нас есть я и Мик, и всё идёт не так уж плохо. В общем, у меня действительно нет твёрдого мнения по этому вопросу. Это зависит от Гюнтера и, конечно, от руководства», — приводит слова Магнуссена пресс-служба Формулы-1.
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