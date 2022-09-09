«Нам нужны быстрые гонщики». Магнуссен — о возможном уходе Мика Шумахера из «Хааса»

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился мнением о ситуации с возможной сменой напарника в следующем сезоне Формулы-1. Ранее в прессе не раз сообщалось, что американский гоночный коллектив может покинуть Мик Шумахер.



«Конечно, нам нужны быстрые гонщики, гонщики, которые будут показывать стабильность и смогут регулярно набирать очки. Такие гонщики, который помогут команде двигаться вперёд. Однако как мне кажется, сейчас у нас есть я и Мик, и всё идёт не так уж плохо. В общем, у меня действительно нет твёрдого мнения по этому вопросу. Это зависит от Гюнтера и, конечно, от руководства», — приводит слова Магнуссена пресс-служба Формулы-1.

Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021: