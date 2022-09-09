Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: за свою жизнь прочитал только 2-3 книги. Мне не хватает терпения

Ферстаппен: за свою жизнь прочитал только 2-3 книги. Мне не хватает терпения
Комментарии

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопросы о том, как проводит свободное время и признался, что предпочитает книгам фильмы.

«За всю мою жизнь я прочитал, может, две или три книги. Я их практически не читаю, так что определённо предпочитаю фильмы. Фильмы или сериалы? Это сложно, я не знаю. В какой-то момент мне может больше нравиться смотреть сериалы, а в другой — фильмы. В межсезонье чаще смотрю сериалы. Мне понравилась «Игра престолов». Из фильмов — «Мальчишник в Вегасе», «Волк с Уолл-стрит». Что-нибудь весёлое», — приводит слова Ферстаппена Sports Illustrated.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайших преследователей на 109 очков.

Новость по теме
Коронел считает, что в «Ред Булл» должны сменить мотор на машине Ферстаппена в Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022