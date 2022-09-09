Хэмилтон прокомментировал решение заменить двигатель на его машине перед Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о решении команды заменить двигатель на его машине перед Гран-при Италии. Британский пилот в этом случае получит штраф и начнёт гонку с конца стартовой решётки.



Напомним, двигатель, который был установлен в Бельгии, получил повреждения после столкновения Хэмилтона с Фернандо Алонсо. Льюис был вынужден сойти с дистанции уже на первом круге.



«Сейчас команда продолжает работу с моим третьим двигателем, который устанавливали на мой болид перед гонкой в Спа. На данный момент у меня нет никакой возможности его использовать, но надеюсь, что я смогу это сделать в оставшихся гонках. Из-за этих проблем мне пришлось брать четвёртый двигатель», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

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