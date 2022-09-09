Расселл отреагировал на слухи о возможном приходе Риккардо в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о слухах касательно того, что австралиец Даниэль Риккардо может присоединиться к команде в качестве резервного гонщика в 2023 году.



«Я думаю, что послужной список Даниэля говорит сам за себя. Он гонщик, заслуживающий места на стартовой решётке Формулы-1, и будет очень прискорбно, если он не окажется там в следующем сезоне.



Очевидно, что присоединение к нам пилота такого уровня в любом качестве было бы настоящим стимулом. Тем более что я с ним хорошо лажу. Но, как я уже сказал, надеюсь, он останется на стартовой решётке», — приводит слова Расселла RaceFans.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Ранее на эту же тему высказался напарник Расселла Льюис Хэмилтон.