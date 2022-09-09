Шарль Леклер рассказал о своих ритуалах перед гонками
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, какие у него есть ритуалы и привычки перед началом гонок.
«Я всегда принимаю холодную ванну. Особенно это важно перед трассами, на которых очень жарко. Так делаю не только я, а многие другие гонщики. Карлос Сайнс тоже, например. Это нужно, чтобы снизить температуру тела. В болиде всегда жарко, и ты быстро потеешь, а холодная ванна помогает почувствовать себя лучше. После этого ещё делаю обычную разминку — как правило, для верхней части тела, шеи, плеч.
Иногда мы с Карлосом вместе играем в футбол. Мы не так хороши, но я прогрессирую. На самом деле у меня лучше получается играть в своей гоночной обуви, чем в бутсах», — рассказал Леклер в Pitstop Podcast.
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