Первая тренировка Гран-при Италии начнётся с минуты молчания в память о Елизавете II

Первая свободная практика Гран-при Италии начнётся с минуты молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся вчера, 8 сентября. Об этом информирует Motorsport.



Сообщается также, что сейчас есть планы отдать аналогичную дань уважения королеве перед стартом гонки в воскресенье, однако детали этого ещё не проработаны.



«Формула-1 скорбит в связи с кончиной Её Величества королевы Елизаветы II. Более семи десятилетий она с достоинством и преданностью посвящала свою жизнь государственной службе и вдохновляла многих людей во всём мире. Формула-1 выражает глубочайшие соболезнования королевской семье, народу Соединенного Королевства и Содружества», — сказал исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Первая тренировка Гран-при Италии пройдёт сегодня. Начало — в 15:00 мск.