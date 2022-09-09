Сайнс призвал Формулу-1 повысить безопасность на узких пит-лейнах

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что Формуле-1 стоит уделить внимание безопасности на узких пит-лейнах, которые встречаются на некоторых трассах.
В прошлые выходные Сайнс при выезде с пит-стопа едва не столкнулся с механиком «Макларена».
«Зандворт — отличная трасса, и мне бы хотелось возвращаться туда в дальнейшем, но там узкий пит-лейн. Нужно думать о механиках и о том, насколько там всё плотно. Необходимо повышать там безопасность. Мы много говорим о безопасности автомобилей и автодромов, но меня беспокоит то, что однажды на таком узком пит-лейне что-то может случиться — особенно если несколько пилотов заезжают на пит-стоп одновременно.
Пока это не обсуждалось на собрании, но после Зандворта я сообщил об этом стюардам, когда объяснял то, что они назвали «небезопасным выездом». Возможно, я подниму этот вопрос на собрании пилотов», — приводит слова Сайнса F1i.
- 10 сентября 2022
-
00:48
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:54
-
21:47
-
20:43
-
20:06
-
19:48
-
19:01
-
18:33
-
18:30
-
17:43
-
17:14
-
16:50
-
16:14
-
16:02
-
15:36
-
15:23
-
14:54
-
14:39
-
14:31
-
13:58
-
13:12
-
12:59
-
12:15
-
11:57
-
11:12
-
11:00
-
10:41
-
10:36
-
10:13
-
09:37
-
09:33
-
00:59
- 8 сентября 2022
-
23:43