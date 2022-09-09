Сайнс призвал Формулу-1 повысить безопасность на узких пит-лейнах

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что Формуле-1 стоит уделить внимание безопасности на узких пит-лейнах, которые встречаются на некоторых трассах.



В прошлые выходные Сайнс при выезде с пит-стопа едва не столкнулся с механиком «Макларена».



«Зандворт — отличная трасса, и мне бы хотелось возвращаться туда в дальнейшем, но там узкий пит-лейн. Нужно думать о механиках и о том, насколько там всё плотно. Необходимо повышать там безопасность. Мы много говорим о безопасности автомобилей и автодромов, но меня беспокоит то, что однажды на таком узком пит-лейне что-то может случиться — особенно если несколько пилотов заезжают на пит-стоп одновременно.



Пока это не обсуждалось на собрании, но после Зандворта я сообщил об этом стюардам, когда объяснял то, что они назвали «небезопасным выездом». Возможно, я подниму этот вопрос на собрании пилотов», — приводит слова Сайнса F1i.

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