Перес: хочу вернуть второе место в общем зачёте пилотов

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о предстоящем Гран-при Италии и рассказал о своих целях на предстоящую гонку.
«После гонки в минувший уик-энд мы многое проанализировали, чтобы вернуть свою лучшую форму перед этапом в Монце. На Гран-при Нидерландов у меня возникли проблемы с настройками, но я не сомневаюсь, что вместе с командой мы справимся.
В Зандворте мы получили потрясающую поддержку. Теперь предстоит отправиться к итальянским болельщикам, которые будут поддерживать «Феррари». Что касается личных целей, то я хочу вернуть второе место в общем зачёте пилотов и помочь команде в Кубке конструкторов», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
На данный момент Серхио Перес набрал 201 очко в этом сезоне и делит второе место в общем зачёте пилотов с Шарлем Леклером.
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