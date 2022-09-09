Льюис Хэмилтон высказался о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Монаршая особа умерла вчера, 8 сентября. Ей было 96 лет.



«Как подобрать слова, чтобы описать уход Её Величества Королевы? Она была поистине культовым лидером, источником вдохновения для большинства, если не для всех в наших жизни. После вчерашних печальных новостей я размышлял о её невероятной жизни. Она была символом надежды для очень многих и служила своей стране с достоинством, самоотверженностью и добротой. Она и вправду не была похожа ни на кого другого, и я благодарен за то, что жил в её время. Её наследие останется надолго, а её уход будет восприниматься близко к сердцу.



Мне выпала невероятная честь провести с ней время. Это то, чего я никогда не забуду. Мы говорили о нашей общей любви к собакам, и она была невероятно щедра, уделив мне столько времени. Я знаю, что вся нация и многие другие люди по всему миру будут оплакивать её уход. Сейчас мои мысли и молитвы с её семьей и всеми её близкими, которые потеряли любимого человека. Покойся с миром», — написал Хэмилтон.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: