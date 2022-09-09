Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф на Гран-при Италии
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Серхио Перес и Карлос Сайнс получат штраф за замены элементов сверх лимита на Гран-при Италии.
Серхио Перес получит новый двигатель перед гонкой в Монце. Так как это первый сверхлимитный элемент для мексиканца, то он потеряет 10 позиций.
Карлосу Сайнсу заменят все компоненты коробки передач, батарею и генератор MGU-K. Таким образом, пилот «Феррари» отправится в конец стартовой решётки.
Стоит отметить, что ранее сообщалось о штрафах для ряда гонщиков. Так, штрафы получат Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Валттери Боттас и Юки Цунода. Для Ферстаппена это второй сверхлимитный двигатель, и он потеряет только пять позиций, а Хэмилтон получит четвёртый мотор после серьёзных повреждений на Гран-при Бельгии и начнёт гонку в конце решётки.
Новость по темеФерстаппен получит штраф в пять позиций на Гран-при Италии
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