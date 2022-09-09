Александр Смоляр выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Италии

Российский гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Италии. Второе место по итогам квалификации занял гонщик «Трайдента» Зейн Мэлоуни, третьим стал партнёр Мэлоуни по команде, чех Роман Станек.



Лидер чемпионата Виктор Мартинс по итогам квалификации стал четвёртым, его главный преследователь Исаак Хаджар по итогам сессии стал лишь 16-м — француз разбил машину в середине квалификации.

Формула-3. Квалификация. Италия