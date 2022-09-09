Александр Смоляр выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Италии
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Российский гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Италии. Второе место по итогам квалификации занял гонщик «Трайдента» Зейн Мэлоуни, третьим стал партнёр Мэлоуни по команде, чех Роман Станек.
Лидер чемпионата Виктор Мартинс по итогам квалификации стал четвёртым, его главный преследователь Исаак Хаджар по итогам сессии стал лишь 16-м — француз разбил машину в середине квалификации.
Формула-3. Квалификация. Италия
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Александр Смоляр
|«МП Моторспорт»
|1:37.559
|2.
|Зейн Мэлоуни
|«Трайдент»
|1:37.606
|3.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|1:37.750
|4.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|1:37.774
|5.
|Артур Леклер
|«Према Рейсинг»
|1:37.945
|6.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|1:37.960
|7.
|Уильям Алатало
|«Йензер Моторспорт»
|1:38.023
|8.
|Джек Кроуфорд
|«Према Рейсинг»
|1:38.031
|9.
|Хуан Мануэль Корреа
|«АРТ Гран-при»
|1:38.035
|10.
|Джонни Эдгар
|«Трайдент»
|1:38.109
|11.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|1:38.182
|12.
|Кайо Коллет
|«МП Моторспорт»
|1:38.224
|13.
|Франко Колапинто
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:38.283
|14.
|Кэйлен Фредерик
|«Хайтек Гран-при»
|1:38.444
|15.
|Грегуар Сауси
|«АРТ Гран-при»
|1:38.488
|16.
|Исаак Хаджар
|«Хайтек Гран-при»
|1:38.498
|17.
|Зак О'Салливан
|«Карлин»
|1:38.500
|18.
|Давид Видалес
|«Кампос Рейсинг»
|1:38.673
|19.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:38.682
|20.
|Франческо Пицци
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:38.814
|21.
|Брэд Бенавидес
|«Карлин»
|1:38.866
|22.
|Рис Ушиджима
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:38.915
|23.
|Хантер Йени
|«Кампос Рейсинг»
|1:39.105
|24.
|Идо Коэн
|«Йензер Моторспорт»
|1:39.122
|25.
|Энцо Трулли
|«Карлин»
|1:39.162
|26.
|Федерико Мальвестити
|«Йензер Моторспорт»
|1:39.648
|27.
|Назим Азман
|«Хайтек Гран-при»
|1:39.800
|28.
|Куш Майни
|«МП Моторспорт»
|1:40.008
|29.
|Ласло Тот
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:40.317
|30.
|Алессандро Фамуларо
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:40.860
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