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Александр Смоляр выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Италии

Александр Смоляр выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Италии
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Российский гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Италии. Второе место по итогам квалификации занял гонщик «Трайдента» Зейн Мэлоуни, третьим стал партнёр Мэлоуни по команде, чех Роман Станек.

Лидер чемпионата Виктор Мартинс по итогам квалификации стал четвёртым, его главный преследователь Исаак Хаджар по итогам сессии стал лишь 16-м — француз разбил машину в середине квалификации.

Формула-3. Квалификация. Италия

МестоПилотКомандаВремя
1.Александр Смоляр«МП Моторспорт»1:37.559
2.Зейн Мэлоуни«Трайдент»1:37.606
3.Роман Станек«Трайдент»1:37.750
4.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»1:37.774
5.Артур Леклер«Према Рейсинг»1:37.945
6.Оливер Берман«Према Рейсинг»1:37.960
7.Уильям Алатало«Йензер Моторспорт»1:38.023
8.Джек Кроуфорд«Према Рейсинг»1:38.031
9.Хуан Мануэль Корреа«АРТ Гран-при»1:38.035
10.Джонни Эдгар«Трайдент»1:38.109
11.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»1:38.182
12.Кайо Коллет«МП Моторспорт»1:38.224
13.Франко Колапинто«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:38.283
14.Кэйлен Фредерик«Хайтек Гран-при»1:38.444
15.Грегуар Сауси«АРТ Гран-при»1:38.488
16.Исаак Хаджар«Хайтек Гран-при»1:38.498
17.Зак О'Салливан«Карлин»1:38.500
18.Давид Видалес«Кампос Рейсинг»1:38.673
19.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:38.682
20.Франческо Пицци«Хароуз Рейсинг Систем»1:38.814
21.Брэд Бенавидес«Карлин»1:38.866
22.Рис Ушиджима«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:38.915
23.Хантер Йени«Кампос Рейсинг»1:39.105
24.Идо Коэн«Йензер Моторспорт»1:39.122
25.Энцо Трулли«Карлин»1:39.162
26.Федерико Мальвестити«Йензер Моторспорт»1:39.648
27.Назим Азман«Хайтек Гран-при»1:39.800
28.Куш Майни«МП Моторспорт»1:40.008
29.Ласло Тот«Хароуз Рейсинг Систем»1:40.317
30.Алессандро Фамуларо«Хароуз Рейсинг Систем»1:40.860
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