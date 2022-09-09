Герхард Бергер: лучший вариант для «Хааса» — оставить Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1, руководитель серии DTM Герхард Бергер поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.



«Давление на Мика и Гюнтера Штайнера никому не помогает. Нужно оставить Мика в покое. Мик прибавил. В ходе сезона он доказал, что он заслуживает места в Формуле-1 и должен остаться там. Ему нужно позволять совершать ошибки, их делал каждый пилот.



Нужно отойти от истории с фамилией Шумахер. Мик — не Михаэль. У Михаэля было огромное преимущество в том, что он ранее участвовал в гонках на выносливость на «Мерседесе», прежде чем стать пилотом Формулы-1. У Мика же такой основы нет.



И Мика, и Штайнера нужно просто оставить в покое и дать им работать. Для «Хааса» лучший вариант — сохранить Мика в команде, то же самое можно сказать и для Мика», — приводит слова Герхарда Бергера Bild.