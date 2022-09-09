Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Герхард Бергер: лучший вариант для «Хааса» — оставить Мика Шумахера

Герхард Бергер: лучший вариант для «Хааса» — оставить Мика Шумахера
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, руководитель серии DTM Герхард Бергер поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.

«Давление на Мика и Гюнтера Штайнера никому не помогает. Нужно оставить Мика в покое. Мик прибавил. В ходе сезона он доказал, что он заслуживает места в Формуле-1 и должен остаться там. Ему нужно позволять совершать ошибки, их делал каждый пилот.

Нужно отойти от истории с фамилией Шумахер. Мик — не Михаэль. У Михаэля было огромное преимущество в том, что он ранее участвовал в гонках на выносливость на «Мерседесе», прежде чем стать пилотом Формулы-1. У Мика же такой основы нет.

И Мика, и Штайнера нужно просто оставить в покое и дать им работать. Для «Хааса» лучший вариант — сохранить Мика в команде, то же самое можно сказать и для Мика», — приводит слова Герхарда Бергера Bild.

От Шумахеров до Хиллов. 7 главных династий в истории автоспорта От Шумахеров до Хиллов. 7 главных династий в истории автоспорта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022