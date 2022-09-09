Расселл заявил, что «Мерседес» не будет делать ставку на слипстрим в квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.



«Это был странный день. В первой тренировке всё прошло неплохо, но, видимо, после этого «Феррари» и «Ред Булл» прибавили. Во второй сессии мы откатились назад, так что вечером нас ждёт много работы, чтобы понять, почему это произошло.



Нам помешало то, что здесь гибридная система работает не слишком эффективно, в этом вопросе мы оказались на уровне «Ред Булл», а у «Феррари» электрическая часть силовой установки показала себя отлично. Судя по всему, гонка может пройти по необычному сценарию.



Если в квалификации нам удастся эффективно использовать слипстрим, то это даст преимущество, однако риски при этом высоки и мы не будем делать ставку на такое развитие событий. Обычно в ходе квалификации удаётся получить максимум информации о работе машины и резины, однако в 2022 году у нас больше всего сложностей именно по субботам. Завтра мы с Льюисом сделаем всё, чтобы выступить как можно лучше, но это можно сказать и о любой другой квалификации», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.