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Хэмилтон: постараюсь обеспечить слипстрим Расселлу

Хэмилтон: постараюсь обеспечить слипстрим Расселлу
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.

«Между тренировками мы внесли изменения в настройки, после чего я либо поехал медленнее, либо другие гонщики прибавили, однако у меня возникло ощущение, что мы уже не так быстры. Насколько я знаю, у Джорджа возникли проблемы с ERS, хотя, похоже, моей машины это не коснулось. Сейчас пришла очередь напарника выбирать, первым он выйдет из боксов на трассу в завтрашней квалификации или вторым, и, думаю, мне придётся выехать первым, так что я обеспечу ему какой-то слипстрим», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Напомним, Льюис Хэмилтон получил штраф за замену силовой установки и будет стартовать с конца пелотона.

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