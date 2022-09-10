Леклер остался доволен гоночным темпом «Феррари» на тренировках
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первых тренировок на Гран-при Италии и отметил, что машина показывала хороший гоночный темп.
«Я вполне доволен своими ощущениями. Мне казалось, что будет сложнее, учитывая, как всё это было в Спа, где использовали схожие конфигурации. В квалификации нужно прибавлять, но в целом всё хорошо. Я не знаю, скрывает ли «Ред Булл» свой реальный темп, но работой своей машины я удовлетворён.
Предполагаю, что могу выиграть поул. Потенциал есть. На тренировках не хватало баланса, но мы определили, в каком направлении должны двигаться. Кажется, гоночный темп сильнее квалификационного. Особенно понравились круги, которые я делал с высокой загрузкой топлива», — приводит слова гонщика Motorsport Italia.
Новость по темеСайнс — лучший по итогам второй тренировки Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 3-й
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