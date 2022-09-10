Глава «Феррари» высказался о Бинотто на фоне проблем и ошибок команды

Председатель правления «Феррари» Джон Элканн высказался о большом количестве ошибок, допущенных командой в нынешнем сезоне, и заявил, что полностью доверяет Маттиа Бинотто.



«Мы верим в Бинотто и очень ценим то, что он и все остальные инженеры сделали. Однако нет никаких сомнений в том, что команда должна стать лучше. Это касается работы полностью: за рулём, в боксах, на пит-стопах. Мы должны прогрессировать, и это касается каждого — от механиков и пилотов до руководителя. Сейчас мы видим, что по-прежнему есть много ошибок, когда речь заходит о надёжности, стратегии и пилотировании.



Уверен, что решение довериться Бинотто и его команде было верным. Оно уже окупилось, мы вновь конкурентоспособны благодаря им. Но я не до конца удовлетворён, потому что мы можем добиваться лучших результатов», — приводит слова Элканна Autosport.

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