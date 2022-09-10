Колтон Херта: не хочу, чтобы у меня была долгая карьера в Формуле-1

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта признался, что не видит себя в качестве пилота команды Формулы-1 на долгие годы вперёд.

«Если так сложится, что я всё же окажусь в Формуле-1, мне захочется потом вернуться. Я не хочу, чтобы у меня была долгая карьера в «Королевских гонках». А когда всё закончится, это и будет, скорее всего, финишной прямой моей гоночной карьеры. Так что я не очень беспокоюсь по этому поводу», — приводит слова Херты Grandprix247.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что была достигнута договорённость о приобретении Херты на следующий сезон в «Альфа Таури», но всё зависит от получения им суперлицензии. Вероятнее всего, пилот не сможет набрать 40 очков, необходимых для участия в Формуле-1. Решение руководящего органа по этому вопросу может быть принято уже в эти выходные в Монце (Италия).

«Ред Булл» показал, как выглядит его новый завод двигателей Ф-1.