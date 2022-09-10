«Действительно глупый сезон». Джовинацци высказался о возможном возвращении в Ф-1

Бывший пилот «Альфа Ромео», ныне резервист «Феррари» Антонио Джовинацци высказался о возможных изменениях в командах Формулы-1 перед началом следующего сезона.
Сообщалось, что сам Джовинацци в новом сезоне может занять место Мика Шумахера в «Хаасе», а к немецкому пилоту проявляют интерес в «Альпин» и «Уильямсе». Кроме того, до сих пор неизвестно, где продолжит карьеру Даниэль Риккардо, который покинет «Макларен» по окончании сезона.
«В этом году у нас какой-то нелепый рынок гонщиков. Я понятия не имею, чем всё может закончиться. Конечно, я бы хотел в новом сезоне выступать в Формуле-1, но на данный момент это не в моих руках. Не знаю, что будет до Остина или после него, новостей пока нет. Я буду первым, кто вам расскажет что-то, но сейчас ничего не известно», — приводит слова Джовинацци Grandpx.
Джовинацци в пятницу, 9 сентября, провёл тренировку в «Хаас» вместо Мика Шумахера. До конца сезона итальянский гонщик проведёт ещё одну практику — на Гран-при США 21 октября.
- 10 сентября 2022
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