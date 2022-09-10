Колапинто стал победителем спринта Формулы-3 в Италии, Берман — 2-й, Смоляр — 25-й

В Монце завершился спринт Формулы-3 на этапе в Италии. Победителем гонки стал аргентинский гонщик Франко Колапинто из команды «Ван Амерсфорт Рейсинг», вторым финишировал Оливер Берман из «Према Рейсинг», замкнул тройку Кайо Коллет, представляющий «МП Моторспорт».



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на 25-м месте. Пилот стартовал 12-м, но позже вылетел на первых кругах и менял в боксах переднее антикрыло.



Формула-3. Италия. Спринт

Место Пилот Команда Время 1. Франко Колапинто «Ван Амерсфорт Рейсинг» 2. Оливер Берман «Према Рейсинг» +0,4 3. Кайо Коллет «МП Моторспорт» +2,1 4. Зейн Мэлоуни «Трайдент» +3,4 5. Джонни Эдгар «Трайдент» +4,1 6. Грегуар Сауси «АРТ Гран-при» +4,2 7. Джек Кроуфорд «Према Рейсинг» +4,6 8. Артур Леклер «Према Рейсинг» +6,0 9. Пепе Марти «Кампос Рейсинг» +6,5 10. Викто Мартинс «АРТ Гран-при» +6,8 11. Куш Майни «МП Моторспорт» +7,7 12. Роман Станек «Трайдент» +7,9 13. Хуан Мануэль Корреа «АРТ Гран-при» +8,1 14. Уильям Алатало «Йензер Моторспорт» +9,2 15. Идо Коэн «Йензер Моторспорт» +12,3 16. Федерико Мальвестити «Йензер Моторспорт» +12,9 17. Франческо Пицци «Харроуз Рейсинг Систем» +13,4 18. Брэд Бенавидес «Карлин» +13,7 19. Рис Ушиджима «Ван Амерсфорт Рейсинг» +15,9 20. Энцо Трулли «Карлин» +17,4 21. Назим Азман «Хайтек Гран-при» +18,7 22. Ласло Тот «Харроуз Рейсинг Систем» +22,3 23. Алессандро Фамуларо «Харроуз Рейсинг Систем» +30,9 24. Хантер Йени «Кампос Рейсинг» +50,9 25. Александр Смоляр «МП Моторспорт» +1.09,6 26. Рафаэль Вильягомес «Ван Амерсфорт Рейсинг» +1.10,2 27. Исаак Хаджар «Хайтек Гран-при» +1.10,4 Кэйлен Фредерик «Хайтек Гран-при» Сход Зак О'Саливан «Карлин» Сход Давид Видалес «Кампос Рейсинг» Сход