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Ник де Врис заменит Алекса Албона на Гран-при Италии

Ник де Врис заменит Алекса Албона на Гран-при Италии
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В «Уильямсе» официально сообщили, что пилот Алекс Албон с утра почувствовал недомогание и был госпитализирован с аппендицитом. В квалификации и гонке Гран-при Италии его заменит резервный пилот Ник де Врис.

Команда пожелала Албону скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

В нынешнем сезоне на свету Алекса Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Николас Латифи очков в этом сезоне не набирал.

Ник де Врис в пятницу, 9 сентября, принял участие в первой тренировке Гран-при Италии в составе команды «Астон Мартин», заменив Себастьяна Феттеля. Стоит отметить, что по ходу нынешнего сезона де Врис уже принимал участие в тренировке «Уильямса» в Испании и «Мерседеса» во Франции, где подменял Алекса Албона и Льюиса Хэмилтона соответственно.

Ранее сообщалось, что Ник де Врис — один из главных претендентов на место боевого пилота в «Альпин» на следующий сезон.

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