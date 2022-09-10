Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Италии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 10-й
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В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Второе время у Шарля Леклера, замкнул топ-3 Серхио Перес.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал десятое время.
Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.21,252
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,347
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,596
|4.
|Карлос Сайнс-младший
|«Феррари»
|+0,645
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1,054
|6.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,067
|7.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1,105
|8.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,178
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,254
|10.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1,315
|11.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,405
|12.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1,503
|13.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1,524
|14.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|+1,617
|15.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1,619
|16.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,698
|17.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1,852
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,951
|19.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2,140
|20.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+2,487
Комментарии
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