Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Италии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 10-й

В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Второе время у Шарля Леклера, замкнул топ-3 Серхио Перес.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал десятое время.



Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.21,252 2. Шарль Леклер «Феррари» +0,347 3. Серхио Перес «Ред Булл» +0,596 4. Карлос Сайнс-младший «Феррари» +0,645 5. Фернандо Алонсо «Альпин» +1,054 6. Ландо Норрис «Макларен» +1,067 7. Джордж Расселл «Мерседес» +1,105 8. Юки Цунода «Альфа Таури» +1,178 9. Эстебан Окон «Альпин» +1,254 10. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1,315 11. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1,405 12. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1,503 13. Николас Латифи «Уильямс» +1,524 14. Ник де Врис «Уильямс» +1,617 15. Даниэль Риккардо «Макларен» +1,619 16. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1,698 17. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1,852 18. Кевин Магнуссен «Хаас» +1,951 19. Мик Шумахер «Хаас» +2,140 20. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2,487