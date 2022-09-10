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Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Италии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 10-й

Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки ГП Италии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 10-й
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В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по её итогам показал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. Второе время у Шарля Леклера, замкнул топ-3 Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал десятое время.

Формула-1. Гран-при Италии. Вторая свободная практика

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.21,252
2.Шарль Леклер«Феррари»+0,347
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0,596
4.Карлос Сайнс-младший«Феррари»+0,645
5.Фернандо Алонсо«Альпин»+1,054
6.Ландо Норрис«Макларен»+1,067
7.Джордж Расселл«Мерседес»+1,105
8.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,178
9.Эстебан Окон«Альпин»+1,254
10.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1,315
11.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,405
12.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1,503
13.Николас Латифи«Уильямс»+1,524
14.Ник де Врис«Уильямс»+1,617
15.Даниэль Риккардо«Макларен»+1,619
16.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,698
17.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1,852
18.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,951
19.Мик Шумахер«Хаас»+2,140
20.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2,487
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