Глава «Феррари»: уверен, команда выиграет Кубок конструкторов и личный зачёт до 2026 года
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Президент «Феррари» Джон Элканн оценил перспективы итальянской команды в Формуле-1 на ближайшие сезоны.
«У нас уже есть конкурентоспособный болид, с которым можно бороться за победы. Нужно оставаться скромными и нацеливаться на прогресс. Первоочередной задачей была скорость, потому что я считаю, что над надёжностью можно работать дополнительно. Уверен, что мы выиграем Кубок конструкторов и личный зачёт до 2026 года. У нас, пожалуй, лучшая пара пилотов в Формуле-1», — приводит слова Элканна La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов и отстаёт от «Ред Булл» на 135 очков. В общем зачёте пилотов Шарль Леклер на втором месте с 201 очком, Сайнс — 5-й, у него 175 очков.
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