Пилот команды «Уильямс» Александер Албон сделал первое заявление после операции из-за аппендицита, опубликовав в своих социальных сетях пост.

«Операция и отсутствие гонок — это не то, чего я ожидал в эти выходные. Какие из этого нахожу минусы. Ну во-первых, команда, скорее всего, упускает сильный уикенд. Во-вторых, это боль после операции. Что касается плюсов. Я смогу скинуть вес перед гонкой в Сингапуре, а также у меня остались крутые шрамы», — написал Албон.

Напомним, ранее стало известно, что Албон утром почувствовал недомогание и был госпитализирован с аппендицитом. В квалификации и гонке Гран-при Италии его заменит резервный пилот Ник де Врис.

В нынешнем сезоне на счету Албона четыре очка, он располагается на 19-м месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Николас Латифи очков в этом сезоне не набирал.

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