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«Это была плохая шутка». Бинотто извинился за то, что назвал Цуноду «цунами»

«Это была плохая шутка». Бинотто извинился за то, что назвал Цуноду «цунами»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто принёс извинения японскому гонщику «Альфа Таури» Юки Цуноде, которого он ранее назвал «цунами» за большое количество сходов и аварий в нынешнем сезоне.

«Конечно, я должен извиниться. Было ошибкой использовать это слово. У меня не было никаких намерений сказать что-то плохое. Цунода — фантастический гонщик, прекрасный человек и между нами хорошие отношения. То, как я его назвал, это просто шутка, но да, это была плохая шутка», — приводит слова Бинотто Crash.

Юки Цунода на предыдущем этапе Формулы-1 в Нидерландах был вынужден сойти с дистанции. Всего в активе японского гонщика в нынешнем сезоне 11 очков. Он располагается на 16-м месте в общем зачёте пилотов.

На Гран-при Италии Цунода из-за многочисленных штрафов отправится в конец стартовой решётки.

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