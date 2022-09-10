«Это была плохая шутка». Бинотто извинился за то, что назвал Цуноду «цунами»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто принёс извинения японскому гонщику «Альфа Таури» Юки Цуноде, которого он ранее назвал «цунами» за большое количество сходов и аварий в нынешнем сезоне.



«Конечно, я должен извиниться. Было ошибкой использовать это слово. У меня не было никаких намерений сказать что-то плохое. Цунода — фантастический гонщик, прекрасный человек и между нами хорошие отношения. То, как я его назвал, это просто шутка, но да, это была плохая шутка», — приводит слова Бинотто Crash.



Юки Цунода на предыдущем этапе Формулы-1 в Нидерландах был вынужден сойти с дистанции. Всего в активе японского гонщика в нынешнем сезоне 11 очков. Он располагается на 16-м месте в общем зачёте пилотов.



На Гран-при Италии Цунода из-за многочисленных штрафов отправится в конец стартовой решётки.

Новость по теме Цунода получил уже третий штраф на стартовой решётке Гран-при Италии