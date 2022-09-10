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Глава «Феррари»: ФИА не должна делать исключений для Колтона Херты

Глава «Феррари»: ФИА не должна делать исключений для Колтона Херты
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что было бы «совершенно неправильно» обходить систему суперлицензий Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы позволить гонщику IndyCar Колтону Херте перейти в «Королевские гонки».

«Исключения не могут быть использованы для Херты, это будет совершенно неправильный подход. Регламент существует для того, чтобы защитить наш спорт и убедиться, что мы делаем для него всё правильно.

Так что Херта может участвовать в чемпионате, если у него есть все необходимые условия для этого, никак иначе. Это очень важно, и мы обязательно посмотрим, какое решение примет ФИА. Думаю, все будут следить за этой ситуацией, потому что это важно для нашего спорта», — цитирует Бинотто The Race.

Напомним, «Ред Булл» хочет взять семикратного победителя гонок IndyCar Колтона Херту в дочернюю команду «Альфа Таури» на 2023 год, но 22-летний американец не соответствует необходимым критериям в рамках действующей системы суперлицензий, чтобы перейти в Формулу-1.

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