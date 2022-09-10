Глава «Феррари»: ФИА не должна делать исключений для Колтона Херты

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что было бы «совершенно неправильно» обходить систему суперлицензий Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы позволить гонщику IndyCar Колтону Херте перейти в «Королевские гонки».
«Исключения не могут быть использованы для Херты, это будет совершенно неправильный подход. Регламент существует для того, чтобы защитить наш спорт и убедиться, что мы делаем для него всё правильно.
Так что Херта может участвовать в чемпионате, если у него есть все необходимые условия для этого, никак иначе. Это очень важно, и мы обязательно посмотрим, какое решение примет ФИА. Думаю, все будут следить за этой ситуацией, потому что это важно для нашего спорта», — цитирует Бинотто The Race.
Напомним, «Ред Булл» хочет взять семикратного победителя гонок IndyCar Колтона Херту в дочернюю команду «Альфа Таури» на 2023 год, но 22-летний американец не соответствует необходимым критериям в рамках действующей системы суперлицензий, чтобы перейти в Формулу-1.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
- 10 сентября 2022
-
20:40
-
20:36
-
20:26
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:05
-
17:46
-
16:35
-
16:23
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
15:15
-
14:42
-
14:18
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:28
-
11:58
-
11:43
-
11:24
-
11:22
-
11:05
-
10:48
-
10:41
-
10:24
-
09:56
-
00:48