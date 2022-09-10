Сайнс получил предупреждение и остановился в шаге от штрафа в 10 позиций

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получил официальное предупреждение за инцидент с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом в третьей тренировке Гран-при Италии.
Сайнс был вызван к стюардам за блокировку финна в первом повороте в ходе третьего сеанса свободных заездов, стюарды признали Сайнса виновным, поскольку он слишком снизил скорость на стартовой прямой, создав опасную ситуацию.
Для Карлоса Сайнса это предупреждение стало уже четвёртым в нынешнем сезоне, таким образом, каждое следующее официальное предупреждение приведёт к потере 10 мест на стартовой решётке следующей гонки.
Ранее аналогичный штраф уже получил пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Он должен отбыть его на Гран-при Италии. Однако в «Альфа Таури» приняли решение сменить Цуноде силовую установку, что нивелировало влияние штрафа.
- 10 сентября 2022
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