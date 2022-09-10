Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс получил предупреждение и остановился в шаге от штрафа в 10 позиций

Сайнс получил предупреждение и остановился в шаге от штрафа в 10 позиций
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получил официальное предупреждение за инцидент с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом в третьей тренировке Гран-при Италии.

Сайнс был вызван к стюардам за блокировку финна в первом повороте в ходе третьего сеанса свободных заездов, стюарды признали Сайнса виновным, поскольку он слишком снизил скорость на стартовой прямой, создав опасную ситуацию.

Для Карлоса Сайнса это предупреждение стало уже четвёртым в нынешнем сезоне, таким образом, каждое следующее официальное предупреждение приведёт к потере 10 мест на стартовой решётке следующей гонки.

Ранее аналогичный штраф уже получил пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Он должен отбыть его на Гран-при Италии. Однако в «Альфа Таури» приняли решение сменить Цуноде силовую установку, что нивелировало влияние штрафа.

«Выглядели как идиоты». Почему гонщики Ф-1 опоздали на решающие попытки в квалификации «Выглядели как идиоты». Почему гонщики Ф-1 опоздали на решающие попытки в квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022