Карлос Сайнс: больно стартовать при таких прекрасных болельщиках последним
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал третий результат.
«Это была отличная квалификация, я атаковал в первом и втором сегментах, но в третьем возникли небольшие сложности. Но я и без того стартую завтра последним, так что это не особо влияет на мою жизнь. Не буду врать, больно стартовать при таких прекрасных болельщиках последним, учитывая, насколько наша машина конкурентоспособна. Но я постараюсь сделать всё, чтобы мы с командой добились максимально возможного результата», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Сайнса Шарль Леклер. Сайнс же, в свою очередь, будет стартовать из конца пелотона из-за замены силовой установки.
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