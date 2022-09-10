Ферстаппен признался, что в команде выбрали настройки на гонку, а не на квалификацию

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он показал второй результат.
«Борьба была плотной. Мы выбрали больше прижимной силы — для одного круга это не лучшее решение, но мы должны быть быстры завтра в гонке. Думаю, при нашей стартовой позиции и штрафе эти настройки будут полезны. Завтра я постараюсь избежать проблем на старте и попытаться найти путь наверх», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Сайнса Шарль Леклер. Ферстаппен же, в свою очередь, получил штраф в пять позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки, однако уйдёт в бой с четвёртой позиции, поскольку часть пилотов впереди получила ещё большие штрафы.
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