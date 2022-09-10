Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в которой он одержал победу.



«Это поразительно! Я знал, что у нас будет потенциал, но нужно было собрать всё воедино на последнем круге. Это удалось, я смог показать хорошую скорость, машина на последнем круге была великолепна, и завтра, я надеюсь, мы сможем победить — как это было в 2019-м», — сказал Шарль Леклер в эфире Sky Sports.



Второе место по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако из-за штрафов он будет стартовать лишь четвёртым. В бой с первого ряда вместе с Леклером в завтрашней гонке уйдёт пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Для Леклера этот поул стал уже восьмым в сезоне.