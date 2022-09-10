Хэмилтон пошутил, что включит «Игру престолов», когда попадёт в гонке в DRS-паровозик

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартующий в гонке Гран-при Италии одним из последних из-за штрафа за превышение лимита на двигатели, высказал опасение, что в гонке будет мало обгонов.



«Во время тренировок я ехал позади Валттери и не мог приблизиться к нему или опередить. Надеюсь, завтра я не застряну, но представляю, что на самом деле все завтра окажутся в паровозике DRS. Нужно будет оставаться в нём и ждать, пока в игру не вступят стратегия, износ шин и всё остальное.



Я думал взять с собой на гонку iPad, чтобы, когда я попаду в паровозик DRS, просто посмотреть его — там вышла новая «Игра престолов». Я прекратил её смотреть, потому что люблю смотреть без перерывов. А там много рекламы в середине, а когда серия кончается, что мне уже очень хочется посмотреть следующую», — приводит слова Хэмилтона GPFans.