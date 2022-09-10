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Босс «Феррари» назвал Шварцмана фантастическим пилотом, заслуживающим места в Формуле-1

Босс «Феррари» назвал Шварцмана фантастическим пилотом, заслуживающим места в Формуле-1
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о будущем тест-пилота команды Роберта Шварцмана. На данный момент у Шварцмана есть исключительно теоретические шансы стать боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году — в составе «Хааса».

«Роберт – фантастический пилот. Я думаю, он очень быстр. Особенно за рулём машины Формулы-1. Когда бы он ни садился за руль Ф-1, он всегда был очень хорош. Есть пилоты, которые могут великолепно смотреться в Ф-3, Ф-2, но потом недостаточно здорово проявляют себя в Формуле-1. Я думаю, Роберт – обратный пример. Он тоже был хорош в Ф-2 и Ф-3, но в особенности он силён за рулем машины Формулы-1.

Я вижу, как он вырос по ходу сезона, как развил свои навыки, и сейчас он намного лучше подготовлен, чем ещё год назад. Я думаю, что Роберт точно заслуживает места на решётке. Мы знаем, что в текущей ситуации будет непросто найти такое. Но я очень надеюсь, что это получится в будущем», — приводит слова Бинотто российская редакция Motorsport.

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