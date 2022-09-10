Расселл: будет довольно глупо ставить в гонке против Ферстаппена

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что Макс Ферстаппен выиграет гонку Гран-при Италии, хотя потеряет пять позиций на стартовой решётке.



«Мы не слишком сконцентрированы на нём. Не важно, что он делает и что они будут делать: они в конечном счёте финишируют впереди нас. Вероятно, он будет лидировать через 15 кругов. Ну, наверное. Не думаю, что здесь так же легко обгонять, как в Спа, но при их темпе они будут прорываться. Было бы довольно глупо ставить против него. Ему просто нужно провести чистые первые два круга, и затем он поедет к победе.



Думаю, у нас нет шансов побороться с Максом: они намного быстрее нас. Я попробую остаться впереди Чеко и Карлоса, которые будут прорываться с конца решётки. Подиум должен стать для нас задачей-минимумом. Надеюсь, у нас будет чистый старт», — приводит слова Расселла Crash.net.

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