Расселл признался, что «немного шокирован» отставанием от Леклера в квалификации

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, ставший шестым в квалификации Гран-при Италии Формулы-1, признался, что удивлён столь большим отставанием от времени поул-позишен Шарля Леклера.



«Думаю, сессия просто ускользала от нас. Первый сегмент начался очень хорошо, мы были всего в нескольких десятых позади «Феррари», и я думал, что реалистичным проигрышем станут от трёх до семи десятых. А получилось 1.4 секунды — это немного шокирует.



Третий сегмент получился немного беспорядочным, а в конце мы рискнули, когда не использовали новый комплект шин, чтобы сохранить его на гонку. Рад, что Ландо или Фернандо не удалось нас «перепрыгнуть», ведь речь шла о борьбе за второе место на решётке. Я не слишком расстроен, но досадно, что мы проиграли так много», — приводит слова Расселла Crash.net.

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