Бинотто рассказал, когда Шварцман должен провести пятничные тренировки в составе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто раскрыл предварительные планы команды по задействованию своего тест-пилота Роберта Шварцмана на пятничных тренировках Формулы-1. Каждая команда обязана хотя бы дважды за сезон задействовать на сессиях пилотов-новичков, а ранее «Феррари» уже подтвердила, что первая такая практика с участием Шварцмана должна пройти на Гран-при США в Остине.



«У Роберта будут две практики между нынешним Гран-при и концом сезона. Возможно, ошибаюсь, но, думаю, это Остин и Абу-Даби. Но мне надо перепроверить, чтобы подтвердить это», — заявил Бинотто на официальной пресс-конференции ФИА.



Ранее Бинотто поделился своим мнением о перспективах Роберта Шварцмана и оценил его уровень как пилота.