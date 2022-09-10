Бинотто рассказал, когда Шварцман должен провести пятничные тренировки в составе «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто раскрыл предварительные планы команды по задействованию своего тест-пилота Роберта Шварцмана на пятничных тренировках Формулы-1. Каждая команда обязана хотя бы дважды за сезон задействовать на сессиях пилотов-новичков, а ранее «Феррари» уже подтвердила, что первая такая практика с участием Шварцмана должна пройти на Гран-при США в Остине.
«У Роберта будут две практики между нынешним Гран-при и концом сезона. Возможно, ошибаюсь, но, думаю, это Остин и Абу-Даби. Но мне надо перепроверить, чтобы подтвердить это», — заявил Бинотто на официальной пресс-конференции ФИА.
Ранее Бинотто поделился своим мнением о перспективах Роберта Шварцмана и оценил его уровень как пилота.
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