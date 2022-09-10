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Де Врис прокомментировал 13-й результат в дебютной квалификации в Формуле-1

Де Врис прокомментировал 13-й результат в дебютной квалификации в Формуле-1
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Голландский пилот «Уильямса» Ник де Врис, заменивший в составе команды Алекса Албона, прокомментировал результат квалификации Гран-при Италии, в которой он показал 13-й результат.

«Я сочувствую Алексу Албону, надеюсь, что он быстро поправится. Я получил прекрасный шанс, но с ходу выступать в Гран-при всегда непросто. Я доволен тем, как всё прошло, но считаю, что мог добиться большего. К сожалению, на своём самом быстром круге я серьёзно заблокировал шины. В остальном же всё прошло прекрасно.

Учитывая штрафы соперников, я буду стартовать с более высокой позиции. Сегодня мне предстоит многое изучить в вопросе процедур подготовки к старту, но я очень рад, что получил такой шанс», — приводит слова де Вриса официальный сайт команды.

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