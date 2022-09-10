ФИА не будет делать поблажек Херте в вопросе выдачи суперлицензии
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Представитель ФИА сообщил, что организация не собирается делать исключений для кого-либо из пилотов в вопросе получения суперлицензии.
«Ни одна команда не будет оказывать давление на ФИА в принятии решений по таким вопросам, как очки суперлицензии. Президент ФИА внедрил надёжный механизм, который мы будем соблюдать», — приводит слова представителя ФИА Autosport.
Напомним, с проблемой с получением суперлицензии столкнулся пилот IndyCar Колтон Херта, в переходе которого в Формулу-1 заинтересованы в «Альфа Таури». 22-летний американец не соответствует необходимым критериям в рамках действующей системы суперлицензий, чтобы перейти в Формулу-1.
Ранее против исключения в адрес Херты высказался руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
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