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Гасли: мне может кто-нибудь сказать, с какой позиции я стартую?

Гасли: мне может кто-нибудь сказать, с какой позиции я стартую?
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что он до сих пор не знает своей стартовой позиции на гонку Гран-при Италии.

«Может мне кто-нибудь сказать, с какой позиции я завтра стартую?» — написал в своих социальных сетях Пьер Гасли.

Напомним, сразу девять пилотов получили штрафы на стартовой решётке перед Гран-при Италии за замены элементов силовой установки. Трое гонщиков будут стартовать из конца стартовой решётки (Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Юки Цунода), трое получили штраф в 15 позиций (Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер), Серхио Перес был оштрафован на 10 мест, а Макс Ферстаппен и Эстебан Окон на пять мест.

Победу в квалификации Гран-при Италии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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