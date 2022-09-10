Гасли: мне может кто-нибудь сказать, с какой позиции я стартую?
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что он до сих пор не знает своей стартовой позиции на гонку Гран-при Италии.
«Может мне кто-нибудь сказать, с какой позиции я завтра стартую?» — написал в своих социальных сетях Пьер Гасли.
Напомним, сразу девять пилотов получили штрафы на стартовой решётке перед Гран-при Италии за замены элементов силовой установки. Трое гонщиков будут стартовать из конца стартовой решётки (Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Юки Цунода), трое получили штраф в 15 позиций (Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер), Серхио Перес был оштрафован на 10 мест, а Макс Ферстаппен и Эстебан Окон на пять мест.
Победу в квалификации Гран-при Италии одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
09:33
-
01:02
-
00:36
- 10 сентября 2022
-
23:50
-
22:50
-
22:04
-
21:53
-
21:03
-
20:40
-
20:36
-
20:26
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:05
-
17:46
-
16:35
-
16:23
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
15:15
-
14:42
-
14:18
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:28
-
11:58
-
11:43
Партнерский контент