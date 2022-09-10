Стартовая решётка гонки Гран-при Италии с учётом всех штрафов

После квалификации Гран-при Италии сразу девять пилотов получили штрафы за замены элементов силовой установки. Трое гонщиков будут стартовать из конца стартовой решётки (Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Юки Цунода), трое получили штраф в 15 позиций (Валттери Боттас, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер), Серхио Перес был оштрафован на 10 мест, а Макс Ферстаппен и Эстебан Окон на пять мест.



Через три с половиной часа после завершения квалификации пресс-служба Международной автомобильной федерации опубликовала стартовую решётку Гран-при Италии.



Примечательно, что в первую очередь ФИА выписала штрафы тем пилотам, кто стартует с конца пелотона, а затем уже распределила штрафы по позициям. По этой причине гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф именно в пять позиций, как и предполагалось изначально, а не в две, как могло бы быть, если бы он получил штраф до передвижения Хэмилтона, Сайнса и Переса назад.



Тем не менее напарник Ферстаппена Серхио Перес фактически потеряет на старте девять позиций вместо 10 — он будет стартовать 13-м при квалификации на четвёртом месте. Эстебан Окон, квалифицировавшийся на 11-й позиции после штрафа в пять мест, оказался 14-м, а Мик Шумахер и вовсе поднялся на три позиции, несмотря на штраф — он уйдёт в бой 17-м, однако это вызвано тремя штрафами стартом с конца пелотона.



Боттас на старте вместо 15 позиций потеряет три, а Кевин Магнуссен после аналогичного штрафа будет, как и его напарник, стартовать выше места по итогам субботних сессий.



Формула-1. Гран-при Италии. Стартовая решётка



1. (1.) Шарль Леклер («Феррари»).

2. (6.) Джордж Расселл («Мерседес»).

3. (7.) Ландо Норрис («Макларен»).

4. (8.) Даниэль Риккардо («Макларен»).

5. (9.) Пьер Гасли («Альфа Таури»).

6. (10.) Фернандо Алонсо («Альпин»).

7. (2.) Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

8. (13.) Ник де Врис («Уильямс»).

9. (14.) Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

10. (16.) Николас Латифи («Уильямс»).

11. (17.) Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

12. (18.) Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

13. (4.) Серхио Перес («Ред Булл»).

14. (11.) Эстебан Окон («Альпин»).

15. (12.) Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

16. (19.) Кевин Магнуссен («Хаас»).

17. (20.) Мик Шумахер («Хаас»).

18. (3.) Карлос Сайнс («Феррари»).

19. (5.) Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

20. (15.) Юки Цунода («Альфа Таури»).