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Шварцман показал плакат болельщиков, жаждущих его прихода в Формулу-1

Шварцман показал плакат болельщиков, жаждущих его прихода в Формулу-1
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Тест-пилот «Феррари» россиянин Роберт Шварцман опубликовал в своих социальных сетях фотографию персональных болельщиц на Гран-при Италии. У девушек в руках был плакат с надписью «У меня 99 проблем, но Роберт Шварцман решил бы их все».

Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

В эти выходные Шварцман находится вместе с командой в Монце, на Гран-при Италии Формулы-1, и продолжает подготовку к двум предстоящим свободным практикам. Напомним, ранее издание Motorsport Italia сообщило, что гонщик примет участие во вторых практиках Гран-при Японии и США, которые состоятся в октябре.

В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив австралийцу Оскару Пиастри, однако не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари». Гран-при США состоится с 21 по 23 октября.

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