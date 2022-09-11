Чивчян выиграл квалификацию RDS GP на Moscow Raceway, Ружейников столкнулся с Воробьёвым

В Москве прошла квалификация и парные заезды стадии топ-32 шестого этапа Гран При Российской Дрифт Серии 2022 (RDS GP). Местом проведения уикенда стала трасса Moscow Raceway, которая дебютировала в абсолютно новой конфигурации. Оцениваемый участок трассы остался тем же, но на этот раз пилотам предстояло преодолевать его в обратном направлении. Новый рельеф, новые траектории и необходимость двигаться в подъем в постоянном разгоне — со всем этим пилотам сталкиваться здесь еще не приходилось.



В RDS GP слабых участников нет, и все быстро смогли адаптироваться к новой конфигурации, выдав ряд зрелищных проездов в квалификации — в «клуб 90+» попали сразу девять пилотов, причем сражение между ними оказалось невероятно плотным. Дмитрий Ермохин (BY Motorsport) и Магомед Омаров (LUKOIL Racing Drift Team), пересевший на Toyota Chaser, проехали на 92 балла. По 94 балла на свой счет записали Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) и Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL). На 95 баллов свой лучший проезд совершил Дамир Идиятулин, но лидеру SINTEC FRESH AUTO DRIFT этого результата хватило только для пятого места.



Роман Тиводар («Форвард Авто») продемонстрировал завидную стабильность, совершив обе попытки на 96 баллов, но и этого не хватило, чтобы попасть в первую тройку. Лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев проехал на 97 баллов, а Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Георгий Чивчян («Форвард Авто») – на 98 баллов. Победителем квалификации в результате стал Чивчян, поскольку его другая квалификационная попытка была лучше, чем у Лосева.



Поскольку из-за технического схода из борьбы на шестом этапе RDS GP выбыли Илья Федоров, Степан Азаров и Антон Дмитриенко (BY Motorsport), на стадии топ-32 без соперников остались девять пилотов. Для них организаторы подготовили новый вызов — участникам обязательного проезда «bye run» предстояло результативно проехать оцениваемый участок целиком и показать максимальную скорость в финальной внешней клиппинг-зоне «OZ5» прямо перед финишной чертой.



Победителем этого состязания стал молодой пилот «Форвард Авто» Роман Тиводар — еще в квалификации он показал, что может ехать агрессивно и невероятно стабильно, и в топ-32 подтвердил это. Со скоростью 154,8 км/ч в «OZ5» спортсмен стал лучшим. В тройку призеров импровизированной битвы вошли также Георгий Чивчян (151,5 км/ч) и Григорий Гусев (148 км/ч).



RDS GP. Moscow Raceway. Квалификация. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 98 баллов

Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 98 баллов

Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») — 97 баллов.



На стадии парных заездов топ-32 судьям пришлось изрядно потрудиться – сразу в трех парах потребовались дополнительные OMT-заезды для выявления победителя. В противостоянии Николая Горковенко (Carville Racing) и Дениса Мигаля (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) обладателя места в топ-16 определили только со второй попытки — ошибок Горковенко по ходу OMT-заезда оказалось достаточно, чтобы назвать победителем дуэли Мигаля.



Битва Федора Воробьева и Евгения Ружейникова («Московский спорт») закончилась драматичной аварией. Двукратный чемпион RDS Ружейников на протяжении всего дня страдал от технических проблем с автомобилем, но в решающий момент помарку допустил сам пилот. В OMT-заезде, будучи лидером, Евгений уже практически на самой финишной черте ошибся и спровоцировал столкновение. ВАЗ-2105 Воробьева серьезно пострадал в этой аварии. Виновником был признан пилот «Московского спорта», и решением судей в топ-16 отправился Воробьев.

Фото: RDS GP

Зато где не было недостатка в перезаездах, так это в паре Леонида Шнайдера («Форвард Авто») и Сергея Кабаргина (STAR PЁR STARS AIMOL). Таблица квалификации сделала дуэлянтами самого молодого и самого взрослого пилотов RDS GP, которым потребовалось целых два OMT-заезда, чтобы выявить победителя. Только с третьей попытки пилоты смогли проехать если и не идеально, то без грубых ошибок. По итогам этого зрелищного противостояния молодость все-таки взяла верх над опытом – Шнайдер прошел дальше.



RDS GP. Moscow Raceway. Топ-16:

Георгий Чивчян — Андрей Астапов

Дмитрий Ермохин — Магомед Омаров

Роман Тиводар — Денис Мигаль

Дамир Идиятулин — Леонид Шнайдер

Евгений Лосев — Сергей Cак

Григорий Гусев — Федор Воробьев

Аркадий Цареградцев — Алексей Вахтин

Чарльз НГ — Никита Шиков.



По итогам субботних дуэлей сразу три команды — «Форвард Авто», SINTEC FRESH AUTO DRIFT и LUKOIL Racing Drift Team — в полном составе вышли в топ-16. С учетом состава пар, которые были сформированы, возможны сюрпризы — например, кто-то из лидеров личного зачета может остаться без места в топ-8, а может случиться так, что оба лидера окажутся в решающей стадии борьбы и смогут претендовать на подиум.



Уикенд RDS GP на Moscow Raceway продолжится сегодня. Парные заезды топ-16 стартуют в 12:30 по московскому времени.