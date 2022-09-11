В «Альпин» заявили, что Пиастри был не прав, отказавшись выступать за «Уильямс»

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал ситуацию с австралийским пилотом Оскаром Пиастри, который отказался продлевать контракт с командой и подписал многолетнее соглашение с «Маклареном».



«Это очень разочаровывает. Мы были преданы делу, проявили лояльность, инвестировали в него. Да, допущены юридические технические ошибки, которые, по сути, оставили дверь приоткрытой для Оскара. Это наша оплошность, но мы не думали, что следует беспокоиться об этом.



Когда вы столько делаете для пилота, то обычно получаете его услуги. Это практически традиция. Расселл провёл три года в «Уильямсе», где прошёл хорошую школу, и вернулся. Леклер за год до возвращения в «Феррари» поступал так же, Ферстаппен, Феттель. Список можно продолжать.



Это нормально, когда ты возвращаешься в команду, вложившуюся в тебя. Пиастри признался, что не хочет идти в «Уильямс». Мы не согласны с такими высказываниями. Это дурной тон, но хорошие манеры, видимо, не в почёте», — приводит слова Росси The Race.