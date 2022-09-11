Хельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена на победу в Монце

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил шансы пилота команды Макса Ферстаппена одержать победу в предстоящей гонке на Гран-при Италии. По словам Марко, вероятность того, что гонщик финиширует первым, очень высока.

«Шансы на то, что Макс впервые выиграет в Монце, очень высоки. Он не совершает ошибок, и с большим крылом наше скольжение меньше, чем у остальных команд. Также на этой неделе мы были лучшими в гоночном режиме», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Гонка Гран-при Италии состоится сегодня, 11 сентября, на стационарном автодроме «Аутодромо Национале» в Монце. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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