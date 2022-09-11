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Марко предупредил Ферстаппена, чтобы он был осторожнее в борьбе с Леклером

Марко предупредил Ферстаппена, чтобы он был осторожнее в борьбе с Леклером
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии в Монце и отметил, что Макс Ферстаппен не должен лишний раз рисковать ради победы.

«Безусловно, мы будем отталкиваться от того, есть ли возможность атаковать Леклера, но рисковать не будем. Если нет возможности выйти на первое место без лишнего риска, то нас вполне устроит и вторая позиция.

«Феррари» добились невероятной скорости на прямых. Полагаю, они разогнали двигатели до предела», — приводит слова Марко Racingnews365.

Макс Ферстаппен из-за штрафа за установку сверхлимитного двигателя внутреннего сгорания стартует в Монце с седьмого места. Шарль Леклер выиграл поул в квалификации и будет первым.

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