Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Ф-1, финиш гонки прошёл без борьбы из-за сейфти-кара
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Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Монце. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»). Стоит отметить, что последние круги гонки прошли без борьбы из-за сейфти-кара.
Гран-при Италии. Гонка.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:20:27.511
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+2.446
|3.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+3.405
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+5.061
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+5.380
|6.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+6.091
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+6.207
|8.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+6.396
|9.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|+7.122
|10.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+7.910
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+8.323
|12.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+8.549
|13.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1 круг
|14.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1 круг
|15.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1 круг
|16.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1 круг
|17.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|сход
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|сход
|19.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|сход
|20.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|сход
Формула-1 2022. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.72 км)
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:20:27.511
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+2.446
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.405
Комментарии
- 11 сентября 2022
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19:54
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19:54
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19:36
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19:28
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19:15
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19:12
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18:48
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18:45
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18:26
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18:24
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18:18
-
18:11
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18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32
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12:42
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12:38
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12:31
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12:17
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11:59
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11:38
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11:16
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10:37
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00:36
- 10 сентября 2022
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23:50
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