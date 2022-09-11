Ферстаппен выиграл Гран-при Италии Ф-1, финиш гонки прошёл без борьбы из-за сейфти-кара

Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Монце. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»). Стоит отметить, что последние круги гонки прошли без борьбы из-за сейфти-кара.

Гран-при Италии. Гонка.