«Это наш максимум». Расселл высказался по поводу третьего места в Монце

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий по поводу третьего места на Гран-при Италии.
«Спасибо команде, вместе с которой нам удаётся добиваться подиумов, даже когда машина не слишком быстра! Макс и Шарль слишком быстры для нас, и пока третье место — это наш максимум», — сказал Расселл после гонки.
Гран-при Италии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.
11. Эстебан Окон («Альпин») +8,323.
12. Мик Шумахер («Хаас») +8,549.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Даниэль Риккардо («Макларен»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошли.
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