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Ник де Врис стал гонщиком дня на Гран-при Италии

Ник де Врис стал гонщиком дня на Гран-при Италии
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Формула-1 подвела итоги голосования болельщиков, выбиравших гонщика дня на Гран-при Италии. Победителем стал пилот команды «Уильямс» голландец Ник де Врис.

Де Врис стал 13-м в квалификации, в гонке же занял девятое место. Его напарник по команде канадец Николас Латифи финишировал 15-м. Стоит отметить, что минувшее Гран-при стало для 27-летнего де Вриса дебютным в карьере.

Гран-при Италии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.

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