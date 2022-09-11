Ник де Врис стал гонщиком дня на Гран-при Италии

Формула-1 подвела итоги голосования болельщиков, выбиравших гонщика дня на Гран-при Италии. Победителем стал пилот команды «Уильямс» голландец Ник де Врис.

Де Врис стал 13-м в квалификации, в гонке же занял девятое место. Его напарник по команде канадец Николас Латифи финишировал 15-м. Стоит отметить, что минувшее Гран-при стало для 27-летнего де Вриса дебютным в карьере.

Гран-при Италии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.

7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.

9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.