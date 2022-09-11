Отрыв Ферстаппена от Леклера в общем зачёте Формулы-1 вырос до 116 очков
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После победы на Гран-при Италии Формулы-1 в общем зачёте чемпионата мира Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера уже на 116 очков. Третье место по-прежнему у Серхио Переса, а далее идут Джордж Расселл, Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.
Общий зачёт (топ-10):
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|335
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|219
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|210
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|203
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|187
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|168
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|88
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|66
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|59
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|46
|11.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|22
|12.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|22
|13.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|20
|14.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|19
|15.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|12
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|11
|17.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|6
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|20.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|2
|21.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|0
|22.
|Нико Хюлькенберг
|«Астон Мартин»
|0
В Кубке конструкторов между «Ред Булл» и «Феррари» стало на четыре балла больше — 139 очков. «Мерседес» по-прежнему третий, а «Макларен» отыграл у «Альпин» шесть очков и в борьбе за четвёртое место уступает теперь только 18 очков.
Кубок конструкторов:
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|545
|2.
|«Феррари»
|406
|3.
|«Мерседес»
|371
|4.
|«Альпин»
|125
|5.
|«Макларен»
|107
|6.
|«Альфа Ромео»
|52
|7.
|«Хаас»
|34
|8.
|«Альфа Таури»
|33
|9.
|«Астон Мартин»
|25
|10.
|«Уильямс»
|6
Комментарии
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