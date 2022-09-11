Отрыв Ферстаппена от Леклера в общем зачёте Формулы-1 вырос до 116 очков

После победы на Гран-при Италии Формулы-1 в общем зачёте чемпионата мира Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера уже на 116 очков. Третье место по-прежнему у Серхио Переса, а далее идут Джордж Расселл, Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.



Общий зачёт (топ-10):

Место Пилот Команда Очки 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 335 2. Шарль Леклер «Феррари» 219 3. Серхио Перес «Ред Булл» 210 4. Джордж Расселл «Мерседес» 203 5. Карлос Сайнс «Феррари» 187 6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 168 7. Ландо Норрис «Макларен» 88 8. Эстебан Окон «Альпин» 66 9. Фернандо Алонсо «Альпин» 59 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 46 11. Пьер Гасли «Альфа Таури» 22 12. Кевин Магнуссен «Хаас» 22 13. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 20 14. Даниэль Риккардо «Макларен» 19 15. Мик Шумахер «Хаас» 12 16. Юки Цунода «Альфа Таури» 11 17. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 6 18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 19. Александер Албон «Уильямс» 4 20. Ник де Врис «Уильямс» 2 21. Николас Латифи «Уильямс» 0 22. Нико Хюлькенберг «Астон Мартин» 0

В Кубке конструкторов между «Ред Булл» и «Феррари» стало на четыре балла больше — 139 очков. «Мерседес» по-прежнему третий, а «Макларен» отыграл у «Альпин» шесть очков и в борьбе за четвёртое место уступает теперь только 18 очков.



Кубок конструкторов: