Ник де Врис вызван к стюардам Гран-при Италии Формулы-1
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Пилот команды «Уильямс» голландец Ник де Врис был вызван к стюардам после гонки Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.
Причиной вызова, указанной в официальном отчёте, стало «хаотичное вождение» гонщика.
Напомним, Гран-при Италии стало для 27-летнего де Вриса дебютным в карьере. Он стал 13-м в квалификации, в гонке же занял девятое место. Его напарник по команде канадец Николас Латифи финишировал 15-м. По итогам голосования болельщиков, выбиравших гонщика дня на Гран-при Италии, де Врис стал победителем.
Победителем же Гран-при Италии стал действующий лидер чемпионата пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – Джордж Расселл из «Мерседеса».
Новость по темеНик де Врис стал гонщиком дня на Гран-при Италии
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