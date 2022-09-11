Ник де Врис вызван к стюардам Гран-при Италии Формулы-1

Пилот команды «Уильямс» голландец Ник де Врис был вызван к стюардам после гонки Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.

Причиной вызова, указанной в официальном отчёте, стало «хаотичное вождение» гонщика.

Напомним, Гран-при Италии стало для 27-летнего де Вриса дебютным в карьере. Он стал 13-м в квалификации, в гонке же занял девятое место. Его напарник по команде канадец Николас Латифи финишировал 15-м. По итогам голосования болельщиков, выбиравших гонщика дня на Гран-при Италии, де Врис стал победителем.

Победителем же Гран-при Италии стал действующий лидер чемпионата пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», третье – Джордж Расселл из «Мерседеса».