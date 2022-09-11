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Де Врис избежал штрафа и сохранил девятое место на Гран-при Италии

Де Врис избежал штрафа и сохранил девятое место на Гран-при Италии
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Пилот команды «Уильямс» голландец Ник де Врис избежал штрафа и сохранил девятое место в гонке Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.

Напомним, ранее де Врис был вызван к стюардам. Причиной, указанной в официальном отчёте ФИА, стало «хаотичное вождение» гонщика.

Согласно объяснению голландца, он замедлился на втором круге под сейфти-каром, поскольку увидел на дисплее превышение допустимой дельты времени. На его запрос по радио ответа от команды он не получил.

Комиссия ФИА приняла во внимание тот факт, что данная сессия стала для де Вриса третьей за минувший уикенд в составе «Уильямса» (голландец начал выступление в команде с третьей свободной практики), поэтому вынесла наказание в виде предупреждения.

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